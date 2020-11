In un comunicato ufficiale, con il report dell’allenamento, il Bologna ha comunicato che due calciatori salteranno la sfida con il Napoli di domenica per infortunio. Nello specifico, non ci saranno Nicola Sansone per una lesione del pettineo sinistro e Ibrahima Mbaye che ha evidenziato una lesione del flessore destro.