UFFICIALE – Caos in casa Lazio! La FIGC apre un’inchiesta per sospetta violazione dei protocolli: i dettagli

Dopo aver riscontrato la presenza di più di 11 positivi al Covid-19 all’interno del gruppo squadra della Lazio, è subito scattato un campanello d’allarme alla FIGC. La causa di questo “focolaio” infatti potrebbe essere dovuta ad un mancato rispetto del protocollo stabilito dalla stessa federazione. Ulteriori indagini verranno effettuate attorno alla squadra biancoceleste così come confermato dalla stessa FIGC in un comunicato ufficiale pubblicato oggi: “La Procura Federale ha aperto un’inchiesta nei confronti della Lazio per accertare eventuali violazioni ai protocolli sanitari finalizzati a contenere l’epidemia da Covid-19 approvati dalla FIGC e validati dall’Autorità governativa“.