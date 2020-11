Sheva ha dichiarato che questo Milan è da scudetto. Come riportato dalla prima pagina de La Gazzetta dello Sport, il Milan è attualmente primo in classifica e ,secondo l’ex pallone d’oro, deve puntare a vincere lo scudetto. Stasera in campo Inter e Real Madrid in un scontro decisivo per le sorti del girone azzurro. A destra si parla anche di Atalanta-Liverpool e delle considerazioni dei due allenatori a riguardo.