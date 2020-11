Pres. Rijeka: “Vogliamo preparare al meglio la sfida contro il Napoli, nonostante partiamo come i più deboli del girone”

Damir Misković, presidente del Rijeka, ha parlato ai microfoni del portale Novi List, commentando ovviamente il momento della sua squadra:

“Giocare in Europa League contro squadre come Real Sociedad, AZ Alkmaar e Napoli significa partire come squadra più debole, come noi siamo rispetto a questi club, spendendo di più emotivamente, fisicamente ed energicamente. Quando a questo aggiungiamo problemi di coronavirus e infortuni, è comprensibile per me che i giocatori contro Šibenik non arrivino ad un livello ottimale.

Sibenik ha vinto meritatamente perché era meglio di noi, e sta a noi preparare al meglio il Napoli. Abbiamo perso contro l’AZ, ma non abbiamo avuto una brutta partita, mentre questa a Šibenik e il modo in cui hanno giocato è stata una brutta partita“