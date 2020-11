Palmieri: “Osimhen come Weah, da quando è arrivato mi ricorda il campione del Milan per una sua dote: vi spiego”

Tancredi Palmeri, giornalista di BeIn Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Osimhen? Devo dire che abbiamo imparato a conoscere un giocatore diverso, abbiamo visto che era uno che amava la profondità, gli strappi in allungo. Invece fino ad ora si è dimostrato più utile agli altri invece che per solo se stesso: è stato protagonista in quasi tutte le azioni da gol quando è stato in campo, mi sta quasi ricordando Weah, ci ricordiamo quanto fosse travolgente, però se uno va a vedere le statistiche vediamo che non ha mai segnato tantissimo, in Italia massimo 12 gol in una stagione, ma migliorava tutti quelli vicino, faceva segnare gli altri”.