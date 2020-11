Milik, ADL fa sapere che senza una giusta offerta non lo cederà a gennaio

L’edizione odierna de Il Mattino è tornata a parlare di Arek Milik, sul quale è stato svelato un retroscena. Aurelio De Laurentiis ha ribadito al polacco che, anche se lui vorrebbe andar via a gennaio, deve arrivare l’offerta giusta, altrimenti andrà a scadenza a giugno. E’ una dura presa di posizione da parte del presidente, dovuta, però, non tanto ai tentennamenti a Roma e Fiorentina, ma al continuo rifiuto dell’attaccante a rinnovare con gli azzurri. Come con Mertens, anche con lui Gattuso era sceso in campo personalmente per mediare la trattativa, ricevendo però un secco ‘no’.