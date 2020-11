Il medico di Diego Armando Maradona, Leopoldo Luque, ha fornito informazioni sul ricovero de ‘El Pibe de Oro‘ che, come riporta AS, quotidiano spagnolo, starà sotto osservazione per almeno 24 ore. Alla base del suo ricovero c’è l’anemia ed un calo emotivo che ha influenzato la sua dieta. Può andarsene quando vuole ed è arrivato in ospedale con le sue gambe.