Gazzetta – Gattuso non tollera un aspetto, al Napoli serve un leader

Gennaro Gattuso inizia a porsi delle domande su questo nuovo Napoli. Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, il tecnico calabrese vuole dal gruppo maggiore personalità durante le fasi delicate del match. Serve un leader.

La sua squadra deve imparare a gestire la tensione e i momenti difficili della gara, un obiettivo sul quale Ringhio dovrà lavorare costantemente in allenamento e non solo. L’unico modo per ripartire è quello di guardarsi dentro e minimizzare i diversi errori che gli azzurri si portano dietro ormai da diversi anni.