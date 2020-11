La sconfitta del Napoli contro il Sassuolo (primo stop di questo campionato) suona come un campanello d’allarme per la squadra di Gattuso. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive a riguardo:

“Clamoroso k.o. al San Paolo perché gli azzurri non perdevano da febbraio e perché alla squadra di De Zerbi mancavano i migliori attaccanti. In Europa League, contro l’Az, già era arrivato qualche segnale negativo, anche se comunque le due sconfitte hanno storie diverse per lo sviluppo tattico della partita. La cosa in comune di queste due partite, però, è l’attacco che si è bloccato e la difesa che ha accusato qualche passaggio a vuoto”.