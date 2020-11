Come sta Maradona? Diego Jr: “Mio padre è in un momento emozionale particolare, non c’entrano i vizi del passato”

Diego Maradona Jr, figlio del Pibe de Oro, ha parlato delle condizioni del padre ai microfoni di Radio CRC.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Non c’è nessun motivo fisico, mio padre è in ospedale per problemi emotivi. Si trova in un momento emozionale particolare. Nella vita ha commesso tanti errori e continua a restarci male. Affronta la vita con entusiasmo, ma spesso si trova a fare i conti con quello che ha passato. Per la prima volta la famiglia è veramente unita. Ricoverato a causa dei vizi del passato? Assolutamente no”.