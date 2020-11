L’edizione odierna del Corriere dello Sport racconta di un Rino Gattuso che, dopo la sconfitta contro il Sassuolo di domenica, si è fatto sentire con la squadra, proprio come alla fine del primo tempo a Benevento. Il quotidiano scrive:

“Rino, ieri, ha tenuto a rapporto la sua squadra nel corso della seduta mattutina di allenamento a Castel Volturno. Un confronto per fare chiarezza, per ripristinare le giuste motivazioni, volte soprattutto a ritrovare vigore e lucidità sotto porta. Il confronto è avvenuto alla maniera di Ringhio, un po’ come capitato al Vigorito tra il primo e il secondo tempo. Serve necessariamente una scossa già dalla prossima”.