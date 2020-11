Nel corso della partita contro il Sassuolo, il Napoli ha tirato otto volte in porta senza mai andare in rete. Gli azzurri non sono nuovi a queste situazioni, già l’anno scorso con Carlo Ancelotti soffrivano di questo problema. Gennaro Gattuso sostiene che spesso ai suoi calciatori manchi cattiveria e lucidità sotto porta. Bisogna segnare, altrimenti lo fanno gli avversari prima di te con un solo tiro in porta, come accaduto con AZ Alkmaar e Sassuolo. Lo riferisce Il Corriere del Mezzogiorno.