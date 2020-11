Biasin elogia Gattuso: “Non ha frignato dopo il presunto fallo”

Il giornalista Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, ha parlato del Napoli elogiando Gennaro Gattuso:

“Il Napoli di Gattuso invece è inciampato e gli è capitato molto per sua stessa colpa. Contro gli emiliani ha fatto tanto possesso, ma è stato pochissimo incisivo e per nulla “gattusiano”. Oh, succede. Soprattutto se di fronte ti ritrovi una squadra enormemente organizzata. Ebbene, cosa fa Ringhione a fine partita? Frigna per un presunto rigore non assegnato? Ma quando mai. “La sconfitta ci sta e potevamo fare di più, non dobbiamo parlare del rigore e del var”. Ecco, lui sì che si è accorto in che epoca viviamo“.