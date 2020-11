Anastasio: “Napoli? Grande emozione, ma devo metterla da parte”

L’ex calciatore del Napoli, attualmente al Monza in prestito al Rijeka, squadra che affronterà giovedì in Europa League il Napoli, Armando Anastasio, ha parlato della partita ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e dei presunti casi di positività nel club al Covid-19:

“E’ stata una bella emozione, quando ci sono stati sorteggi ed è capitato il Napoli è stato proprio il destino. Sarà una bella emozione ma bisognerà metterla da parte, c’è una partita da giocare. Covid? Si, ci sono stati alcuni casi di Covid, stamattina abbiamo rifatto i tamponi ed aspettiamo i risultati. Qui in Croazia in città è più tranquillo che in Italia, ma quando c’è qualche positivo in squadra è più facile contagiarsi. Il Napoli è una squadra forte, non c’è bisogno che la commento io. Sta facendo un percorso con un allenatore forte, ha avuto uno scivolone con AZ e Sassuolo ma è una squadra da temere. Può capitare una partita così, ma questo non mette in dubbio il valore della rosa e del gioco. Non credo che sarebbe una mancanza di rispetto verso qualcuno se dovessi esultare ad un mio eventuale gol. Io ero piccolo quando andavo in prima squadra, il primo ritiro con Benitez, con alcuni è rimasto un buon rapporto”.