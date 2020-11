Il giornalista Carlo Alvino ha parlato di Napoli-Sassuolo ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“La sconfitta contro il Sassuolo non deve essere una tragedia, a Napoli serve equilibrio. Ci esaltiamo per poco e subito dopo ci sminuiamo appena qualcosa va storto. Osimhen? Un diamante grezzo, ha bisogno di tempo per ambientarsi. Ci darà tante soddisfazioni”.