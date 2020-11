Dopo la vittoria in casa del Napoli, Matteo Marani, giornalista di Sky Sport, ha speso parole al miele per il Sassuolo di De Zerbi. Ecco cosa ha detto:

“Il Sassuolo è la nuova Atalanta, per la struttura e per l’allenatore che in questo momento fa veramente la differenza. La partita di Napoli è un gioiello dal punto di vista tattico. Milan e Sassuolo hanno acquistato poco, la continuità è fondamentale, del gioco. A me sorprende che qualcuno si sorprenda del Sassuolo”