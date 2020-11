Alfredo Pedullà, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Ne parliamo il lunedi”, programma in onda su Canale 8:

“In ogni squadra, quando c’è un centravanti pagato tanto come Osimhen che, al momento, vive una situazione non semplice, sarebbe criticato. Per giudicarlo, però, c’è bisogno che entri nei meccanismi e si ambienti. Chi parla in un senso o nell’altro, deve registrarsi e poi, quando è il momento, li mandiamo in onda, perchè adesso è facile parlare così”.