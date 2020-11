La moviola della Gazzetta: “Arancione a Locatelli. Non c’è rigore su Osimhen”

Il giorno dopo la sconfitta del Napoli, La Gazzetta dello Sport analizza anche l’operato dell’arbitro Mariani: “Nel primo tempo c’è un contatto sospetto in area di rigore tra Lozano e Traorè: rigore per il Sassuolo sospetto. Nel secondo tempo giusto il rigore per il pestone di Di Lorenzo su Locatelli ma prima c’era un fallaccio proprio del centrocampista neroverde che andava rivista: era un arancione netto quindi sarebbe stata giusta un analisi più attenta al VAR”.

Infine poi sullo scontro Muldur-Osimhen: “Giusto non fischiare fallo. Non c’è rigore forse punizione dal limite. Sugli sviluppi della ripartenza Manolas intercetta una palla con il braccio: era secondo giallo e cartellino rosso per il greco”.