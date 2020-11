Europei – Cambia la sede ospitante? L’ipotesi

A causa della pandemia di Covid-19, l’europeo originariamente proposto per il 2020 è stato posticipato al 2021 in attesa di sviluppi positivi sul fronte della salute.

Tuttavia, l’aumento dei contagi rende al momento molto difficile lo svolgersi della manifestazione, che verrà svolta in 12 città diverse: il primo europeo itinerario della storia. Proprio per questa formula, la UEFA ha preso in considerazione un piano B, ovvero svolgere la competizione in un’unica nazione, secondo quanto scritto da “Le Parisien”.

L’idea è quella che svolgere un torneo di queste dimensioni e portata in questa modalità possa essere molto rischioso, perciò si sta pensando di giocare in Russia, paese che ha ospitato i mondiali del 2018 e che si era proposto già in primavera come alternativa al progetto iniziale.

Attualmente, sembra inconcepibile giocare un europeo itinerario, e il paese est-europeo dispone ancora delle strutture del mondiale 2018, motivo per cui l’ipotesi che i campionati europei possano cambiare sede non è così lontana. Starà alla UEFA prendere la decisione finale.