Sky – Rizzoli: “Abbiamo istituito un nuovo ruolo per migliorare il VAR, ecco alcuni chiarimenti”

Ai microfoni di Sky Sport, nel salottino sportivo di Sky Calcio Club, è intervenuto Nicola Rizzoli. Ecco gli argomenti trattati dal disignatore degli arbitri:

“E’ importante fare considerazioni e potersi rapportare in maniera non polemica, e colgo anche l’occasione per ricordare evidentemente che da quest’anno assieme alla federazione abbiamo istituito un nuovo ruolo che serve proprio da raccordo fra la federazione, la lega e i club. Questo anche per ascoltare e cercare di migliorarci. L’obiettivo è avere un filo diretto importante per migliorare quella che è comunicazione, e le parole di Marotta arrivano dopo che abbiamo già creato questa questa figura. La cosa che abbiamo imparato anche dalla passata stagione, dove certamente abbiamo commesso degli errori, soprattutto a fronte del nuovo protocollo che è cambiato tantissimo, grazie anche all’aiuto di allenatori e in particolare anche i calciatori.”

“Il rigore di ieri non concesso dall’Inter era punibile, e il VAR doveva intervenire. Nel momento in cui non c’è più di un dato oggettivo l’arbitro può richiedere l’ausilio del VAR, ammeno che questo non intervenga direttamente. A quanto ne so io, Rocchi che quindi ricopre il ruolo citato poc’anzi, ha già parlato con diverse società; e la prossima settimana ha già diversi impegni per provare a roccogliere, opinioni, giudizi e proposte per migliorare. Noi vorremo che sia gli arbitri che vanno in campo, che quelli che sono in sala VAR, abbiano lo stesso valore, dato che come sapete l’arbitro di campo in quel caso ha l’ultima parola. Purtroppo tutto ciò non è ancora possibile nell’immediato, ma è un percorso che stiamo avviando data anche la presenza e l’inserimento di arbitri molto giovani per poi avviarli a grandi palcoscenici.”

“Ci sono già dei dati relativi ai rigori (23 totali) concessi quest’anno e su alcuni episodi che il VAR ha evidenziato e punito tramite l’intervento dell’arbitro di campo. Sui falli di mano, se l’arbitro non nota il fallo in questione e il VAR ha notato qualcosa di sospetto, in cabina di regia si può richiamare l’arbitro per vedere l’episodio; ma dopo un confronto nel quale l’arbitro del campo non nota un presunto fallo costato in sala VAR. In questo momento sui fuorigioco c’è poco da dire, dato che li è un dato puramente tecnico e viene stabilito da un algoritmo. In conclusione sul protocollo da eseguire purtroppo non è facile deciderne uno senza che non ci siano controversie, dato che a deciderlo sono tante componenti fra cui allenatori e giocatori con una visione leggermente opposta a quella dei tecnici, ciò non toglie che noi siamo per applicare al meglio e non cambiare questo protocollo.“