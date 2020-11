Pagelle MN – Koulibaly super, Di Lorenzo da film horror

Il Napoli cade al San Paolo 0-2 con il sorprendente Sassuolo di Roberto De Zerbi, che continua a stupire e sale al secondo posto in classifica. I neroverdi, orfani di Caputo, Djuricic e Berardi, comandano la partita dal punto di vista del gioco e gli azzurri sprecano le occasioni che riescono a creare. Queste le nostre pagelle:

Ospina 6: Compie un paio di ottimi interventi sia nel primo che nel secondo tempo. Sul rigore siglato da Locatelli non può nulla, ma non va giù bene nell’occasione dello 0-2 finale di Maxime Lopez.

Di Lorenzo 4.5: Forse la peggiore partita da quando è a Napoli. Causa il rigore del Sassuolo con un intervento maldestro e anche poco sensato su Raspadori, inoltre non riesce quasi mai a fermare le scorribande degli attaccanti avversari. Nel primo tempo saltato puntualmente e troppo facilmente da Rogerio prima e Boga poi. Peggiore in campo.

Koulibaly 7: La solita grande prestazione del gigante senegalese, uno dei pochi a salvarsi oggi, ma non è una novità. Dà seguito alla prestazione vista in Spagna contro la Real Sociedad e tiene in piedi la difesa del Napoli finchè può. Monumentale.

Manolas 5.5: Non una brutta prestazione nel complesso, ma quello svarione sul secondo gol del Sassuolo pesa sul suo voto finale. Troppo ingenuo ad andare in scivolata appena Lopez entra in area, il suo intervento gli lascia lo spazio giusto per segnare la rete dello 0-2.

Hysaj 6.5: Un’altra ottima partita del terzino albanese. Puntuale in zona difensiva e anche in quella offensiva, soprattutto nella prima frazione di gioco. Corsa, quantità e intelligenza al servizio della squadra, la sua sostituzione lascia qualche dubbio. (Dal 70′ Mario Rui 5.5: Parte bene con due lanci precisi ed intelligenti verso gli attaccanti, poi pian piano si spegne ed è colpevole sul secondo gol, sul quale non riesce a spazzare via la palla).

Bakayoko 6: Recupera molti palloni a centrocampo, soprattutto il primo tempo. Sempre in posizione quando gli avversari cercano di ripartire, soffre il poco aiuto della squadra. Tecnicamente da rivedere, ma è fondamentale per questo modulo di gioco.

Ruiz 5.5: Partita incolore dello spagnolo. Tocca molti palloni, ma in fase di copertura è spesso in ritardo. Nel primo tempo spreca una buonissima occasione calciando quasi addosso a Consigli, ma anche molto lento ed impacciato.

Politano 6: Uno dei pochi a provarci e a creare qualche grattacapo agli avversari. Il Sassuolo lo conosce e lo chiude bene, non riesce mai ad andare al tiro, ma tiene vivo l’attacco azzurro ed è sempre in movimento. (Dal 78′ Zielinski 5.5: Entra male, sbaglia molti appoggi e non entra mai nel vivo del gioco. E’ giustificabile questa sua prestazione con il fatto che non giocava da un mese ed è appena tornato e si vede. Non è il solito centrocampista che conosciamo ed ha dovuto anche svolgere un ruolo non suo).

Mertens 5: Altra partita incolore del belga che non è in un buon periodo di forma. Un suo tiro esce sulla destra di Consigli ad inizio partita, poi il nulla. Quando viene spostato a sinistra si divora una rete clamorosa su una palla al bacio messa in mezzo da Politano. (Dal 70′ Elmas 5.5: Come per Zielinski, anche per Elmas vale lo stesso discorso. Poco preciso, ma non toccava il campo da un mese ed è stato adattato come ala di destra. Bisogna aspettare che torni in forma).

Lozano 5: Il messicano non brilla neanche questa sera. Non riesce mai a saltare l’uomo, viene sempre chiuso e raddoppiato dalla difesa del Sassuolo, che oggi ha fatto una partita praticamente perfetta. E’ in una fase di flessione rispetto all’inizio del campionato. (Dal 65′ Petagna 6: Si fa vedere, fa molto movimento e tocca molti palloni. Non conclude molto, ma non era facile. Voglioso e grintoso, tornerà utile per il futuro azzurro).

Osimhen 5: Anche questa sera il nigeriano fa una brutta prestazione. Si divora un gol enorme ad inizio partita su regalo di Consigli, poi spara alto da buonissima posizione. Nella ripresa poco attivo, tiene poco palla e non sfrutta le occasioni che gli capitano. Da rivedere.

Gattuso 5: Il Sassuolo fa gioco su tutti i campi di Serie A e questo è risaputo, ma il tecnico calabrese mette in campo un Napoli statico e incapace di creare molte occasioni senza l’inventiva di Insigne. I cambi sono molto discutibili, considerando che ha fatto uscire due tra i migliori in campo come Politano ed Hysaj.