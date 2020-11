Koulibaly a Sky: “L’Europa League non deve essere un alibi, dobbiamo essere più cinici sotto porta”

Ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Napoli-Sassuolo è intervenuto Kalidou Koulibaly. Ecco gli argomenti trattati dal difensore del Napoli:

“Stasera volevamo la vittoria, ma non ce l’abbiamo fatta. Siamo molto dispiaciuti per questo, perchè volevamo continuare a far bene dopo la partita con la Real Sociedad. Peccato per la sconfitta, ora però bisogna andare avanti e pensare al Rijeka. L’Europa League non deve essere un alibi, ora pensiamo alla partita di giovedi e poi al Bologna. Le occasioni da gol le abbiamo creata, ma non siamo stati bravi a concretizzarle; ci lavoreremo.”