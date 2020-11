Risultato deludente quest’oggi per il Napoli, 2-0 maturato al termine della partita contro il Sassuolo di De Zerbi. Le delusioni però non sono finite, infatti gli azzurri scivolano anche in classifica favorendo il Sassuolo che scala la classifica. Secondi i nero-verdi a 14 punti alle spalle del Milan capolista; il Napoli si ritrova quinto con 11 punti.