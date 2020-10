Venerato: “Ieri incontro Milik-ADL-Giuntoli. Rinnovo Gattuso? Bisogna aspettare”

Ciro Venerato, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli riguardo Arek Milik e il rinnovo di Gattuso. Ecco le sue parole:

“Ieri c’è stato un summit tra Milik, ADL e Giuntoli per cercare di venirsi incontro. Il calciatore a paura di perdere l’europeo. Nell’incontro di ieri ci sono stati momenti di tensione e distensione, l’arbitro di questa contesa è stato Giuntoli. Al ragazzo è stato fatto capire che deve limitare le sue pretese e di puntare su proposte concrete e non su presunte o virtuali. L’attaccante ha fatto saltare l’operazione con la Roma perché voleva gli arretrati economici da De Laurentiis. Non ha mai invece rifiutato il Tottenham, l’Atletico ed Everton. Per Gattuso la fumata bianca è vicina ma non imminente, bisogna aspettare dicembre perché le parti si devono chiarire e trovare un punto di incontro su alcune cose“.