TuttoSport – Insigne non ci sarà con il Sassuolo

Secondo l’edizione odierna di TuttoSport Insigne salterà sicuramente la partita di domani contro il Sassuolo: “Infortunio non grave, come attestato dagli accertamenti effettuati ieri e dai quali è stata evidenziata solo una lieve contrattura da valutare giorno per giorno. Il capitano dovrà saltare sicuramente la sfida di campionato di domani contro il Sassuolo, oltre all’impegno di Europa League in programma giovedì in Croazia contro il Rijeka. È molto probabile che il capitano torni disponibile domenica 8 novembre per il match di campionato programmato a Bologna, altrimenti Gattuso lo rilancerà direttamente dopo gli impegni delle nazionali per il big match casalingo contro il Milan”.