TuttoSport – Il virus ha bloccato il trasferimento in azzurro, Boga torna titolare proprio contro il Napoli

Secondo l’edizione odierna di TuttoSport Jérémie Boga potrebbe tornare titolare proprio contro il Napoli. Dopo essere rimasto 46 giorni positivo al Covid, fattore che l’ha costretto ad uscire anche dal mercato, l’attaccante ivoriano è pronto a riprendersi il Sassuolo. Durante la scorsa giornata aveva già esordito nel secondo tempo della partita contro il Torino pareggiata in extremis dai neroverdi. A Napoli, complici assenze in attacco, potrebbe partire dal primo minuto e, così scrive il quotidiano sportivo, vorrebbe farsi rimpiangere ulteriormente dal Napoli, che l’ha corteggiato a lungo, e magari segnare il primo gol in campionato.