L’edizione odierna di TuttoSport ha rivelato ciò che è successo nello spogliatoio azzurro dopo la vittoria in Spagna contro la Real Sociedad in Europa League: “A San Sebastian il coach Rino Gattuso ha avuto l’ennesima convinzione che può fidarsi di tutti i calciatori in organico, nel senso che il Napoli resta competitivo e vincente anche quando la formazione presenta 7 volti nuovi rispetto alla gara precedente. E così gli azzurri diventano più temibili, con l’autostima che cresce di partita in partita ed i tre punti conquistati in casa della Real Sociedad che sanno di rilancio in chiave di qualificazione ai sedicesimi di Europa League”.