Fernando Llorente, come Arek Milik, è oramai in uscita. Per l’attaccante spagnolo si stanno valutando varie soluzioni. Secondo Niccolò Ceccarini, giornalista per TuttoMercatoWeb, l’ex numero 9 del Napoli potrebbe tornare a casa, all’Athletic Bilbao. Già prima della chiusura del mercato estivo il club aveva provato a riportarlo in terra basca.