Polemiche sul fuorigioco, Ziliani: “Dopo i gol annullati alla Juve vogliono ridiscutere la regola”

Paolo Ziliani è intervenuto sulla polemica riguardante il fuorigioco che si è accesa nell’ultima settimana sui social e non solo. In particolare, la questione è nata dai numerosi gol annullati ad Alvaro Morata nelle ultime gare proprio a causa del fuorigioco. Molti sarebbero favorevoli a riguardare la regola per favorire gli attaccanti che giocano molto sulla linea dei difensori.

Paolo Ziliani ha così espresso la sua opinione su twitter:

“Essere in fuorigioco di una scarpa è seccante: ma è fuorigioco. Lo sei se la scarpa è della Juventus, lo sei se è del Benevento. Dopo i gol annullati a Moarata, ora vogliono ridiscutere la regola: per rendere tutto più nebuloso, quindi più manipolabile. Capita solo in Italia”.

Il Tweet: