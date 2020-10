Dries Mertens ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel corso dello speciale dedicato a Diego Armando Maradona andato in onda in occasione del suo sessantesimo compleanno.



“Maradona è stato il calciatore più importante della storia del Napoli. L’ho visto per la prima volta quando qualche anno fa venne a trovarci durante l’allenamento a Castel Volturno. Quando ho firmato per il Napoli non immaginavo che avrei superato Diego nella classifica marcatori anche perché non ho mai giocato come attaccante puro. Sono arrivato in questa squadra per dare il massimo e continuerò a farlo sempre”.

“Dopo 8 anni non ho più nessuno davanti nella classifica marcatori. Per questo tocca a me continuare così e trovare nuove motivazioni”.

“Auguri Diego! Ti chiedo scusa se ho fatto più gol di te, ma tu resti sempre il migliore. Ancora auguri, ti voglio bene”.