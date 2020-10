De Zerbi: “Napoli squadra fortissima, ma noi dobbiamo pensare a noi stessi”

Durante la conferenza stampa in vista di Napoli-Sassuolo, l’allenatore dei neroverdi De Zerbi ha speso alcune parole nei riguardi del Napoli. Ecco cosa ha detto:

“Napoli squadra molto forte, può giocarsela fino alla fine per lo scudetto. Però a noi non deve importare del Napoli, dobbiamo pensare a cosa possiamo fare noi, consapevoli di chi abbiamo di fronte. La squadra azzurra ha meritato finora quanto ottenuto sul campo. Noi siamo forti, non come il Napoli ma li possiamo mettere in difficoltà. Dobbiamo pensare solo a noi stessi, a come giocare e a quello che ci ha contraddistinto finora in questo campionato, con un sistema di gioco collaudato. Se qualcuno giocherà in posizioni diverse lo interpreterà in posizioni diverse, riconoscendo le caratteristiche che richiede quella posizione”.