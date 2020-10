CorSer – Ipotesi lockdown nelle aree metropolitane di Milano, Napoli, Bologna, Torino e Roma

I contagi aumentano, i casi sono raddoppiati in una settimana (da 52.960 a 100.446), e il rischio lockdown è sempre più elevato. I tamponi effettuati sono arrivati al numero record di 215.085. Non è però una consolazione, visto che sale anche il tasso di positività: il 14% di chi viene analizzato risulta contagiato. Secondo il Corriere della Sera, il Governo sta pensando di concordare con le Regioni il lockdown in alcune aree metropolitane: precisamente a Milano, Napoli, Bologna, Torino e Roma.

Undici regioni sono considerate «a rischio elevato di una trasmissione non controllata». Otto sono classificate «a rischio moderato con probabilità elevata di progredire a rischio alto nel prossimo mese». La raccomandazione è quella di una «drastica riduzione della socialità», limitando spostamenti da casa e contatti al minimo indispensabile.