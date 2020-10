“Una notte di Europa League che ricordava la Champions”, “Quando abbassa la saracinesca non ce n’è per nessuno”, “Un gigante d’oro per il Napoli”, questi e tanti altri sono i commenti dei massimi quotidiani sportivi a Kalidou Koulibaly.

I voti poi sono altissimi: Il Mattino ed Il Corriere dello Sport concordano con un gran 7.5.

Mezzo voto in meno, invece, per La Gazzetta dello Sport e per Tuttosport.