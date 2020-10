Buone notizie in casa Juventus: l’asso portoghese saluta il covid-19 dopo ben 19 giorni.

L’attaccante ex Real Madrid, costretto in quarantena da quasi tre settimane, è risultato negativo all’ultimo tampone e, stando a quanto ipotizzato da Sky, sarebbe arruolabile al gruppo bianconero già a partire da domani.