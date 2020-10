Gattuso insiste con il 4-2-3-1, non lo cambia nemmeno con la Real Sociedad nonostante egli non abbia una vera alternativa a Mertens che nel suo nuovo ruolo da “sotto punta” si stava comportando bene. L’edizione odierna di Tuttosport continua scrivendo della brutta prestazione di Stanislav Lobotka:

“Come fisico e logica, l’idea di Lobotka in quel ruolo sembrava essere quella più azzeccata, perché in organico non esiste uno come le caratteristiche di Mertens. Sembrava, però. Perché lo slovacco ha dimostrato nettamente che quella non è la sua posizione ed inoltre ha dato la netta sensazione di essere fuori forma.

Condizione ottimale, invece, per Politano. Matteo è l’attaccante più lucido del Napoli attualmente. Più lucido e più preciso: è lui a spezzare l’equilibrio del match al 10′ della ripresa con il solito sinistro da fuori, deviato da Sagnan”.