Mihajlovic: “Medel? Vi dico se gioca contro il Napoli”

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha tenuto nella giornata odierna una conferenza per presentare la prossima sfida contro il Cagliari. Durante la conferenza, il tecnico dei rossoblu, ha accennato anche al match contro il Napoli, in programma domenica 8 novembre alle ore 18:00.



Di seguito vi riportiamo le sue parole:

“Medel ha iniziato a correre, potrebbe anche essere disponibile la settimana prossima contro il Napoli. Ma non voglio rischiarlo. Per gli altri infortunati serve maggior tempo per recuperare”.