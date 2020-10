Sassuolo, Carnevali: “Napoli squadra fortissima con una rosa molto forte. Boga? Vi svelo cosa abbiamo detto al Napoli”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Radio Marte:

“Sono molto felice del risultato del Napoli in Europa: credo che tutti noi dirigenti, quando una squadra italiana porta un risultato positivo in campo europeo, dobbiamo essere felici. Il Napoli è una grande squadra, ha una rosa ampia con giocatori molto forti, la squadra è costruita per competere su più fronti. Siamo anche felici per il gol di un nostro ex come Matteo Politano, che sta facendo benissimo in azzurro.

Boga? Trattenerlo non è stato facile, oltre al Napoli c’erano altre società. Noi volevamo trattenere anche altri giocatori come Locatelli. Il Napoli però è stata la prima a richiederlo, noi con De Laurentiis abbiamo un ottimo rapporto, gli è stato detto con grande trasparenza che il ragazzo non era in vendita ma anche che il Napoli sarebbe stato avvisato per prima qualora la volontà fosse emersa. Però non è stato così”.