Maradona: “Avrei potuto giocare di più se non avessi avuto la dipendenza. Ma sono felice di quello che ho fatto”

Diego Armando Maradona ha concesso un’intervista al Clarin, in occasione del suo compleanno:

“Sono stato e sono molto felice. Il calcio mi ha dato tutto, più di quanto avessi mai immaginato. Momento buio? Si c’è stato e dico con onesta che senza la dipendenza avrei potuto giocare molto di più, ma quel che è passato è passato, sto bene e ciò che mi spiace maggiormente è non avere con me i miei genitori. È l’unica cosa che chiedo, un giorno in più con la Tota però so che dal cielo è orgogliosa di me ed è stata felice”