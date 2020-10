Lazio, l’emergenza non si placa: out altri 3 giocatori in vista del Torino

In casa Lazio, come riportato dal Corriere dello Sport, l’emergenza si allarga a macchia d’olio. Infatti nel primo allenamento vero in vista del match di domenica contro il Torino, Simone Inzaghi registra altre tre forfait: Patric, Fares e Akpa Akpro. Da capire le situazioni dei primi due. L’ivoriano invece, assente perché volato in Francia per questioni di passaporto. La società non ha fatto comunicati, per via della privacy, sui giocatori positivi al Coronavirus. La lista degli indisponibili si allunga. Patric era uscito nel match contro il Bruges per “conati di vomito”.

In campo ci sono solo 10 giocatori di movimento: Pereira, Correa, Caicedo, Muriqi, Hoedt, Vavro, Acerbi, Marusic, Parolo e Milinkovic. In più vanno aggiunti i portieri Reina e Alia.