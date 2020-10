Il Mattino – Rinnovo Hysaj ancora lontano. Potrebbe salutare a gennaio

Elsed Hysaj è diventato, con Gennaro Gattuso, un perno fondamentale di questo Napoli. Purtroppo però la sua situazione contrattuale non aiuta e da gennaio il calciatore albanese sarà pronto per accordarsi con qualsivoglia altro club perchè ha il contratto in scadenza a giugno 2021.

Come riportato da Il Mattino, il Napoli sta cercando di intavolare una trattativa per rinnovare il contratto ma le parti sono ancora distanti. Per questo motivo non si esclude una sua cessione già nella finestra di gennaio.