Non solo Milik ma anche Fernando Llorente dirà addio al Napoli nella prossima sessione di mercato di gennaio. Lo spagnolo, come riportato da Il Mattino, è intenzionato a partire per raggiungere un club che ha bisogno della sua esperienza. Llorente però ha scelto di partire e vorrebbe un club in Italia o all’Estero di prima fascia: riuscirà ad essere accontentato?