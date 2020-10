Tanti gli auguri per il sessantesimo compleanno di Maradona. A questi si aggiunge Marek Hamsik che ci ha tenuto a omaggiare il più grande calciatore della storia del Napoli. Ecco le parole dello slovacco: “Ciao Diego sono Marek, ci tenevo a farti tanti auguri e augurarti in questo brutto periodo in primis tanta salute e farti un in bocca al lupo per la tua carriera da allenatore con tanti successi”.