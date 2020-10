Ferlaino racconta: “Ricordo quando la Germania diventò Napoli, dove trovai i soldi per Diego?”

Nel giorno del sessantesimo compleanno del ‘Diez‘ per eccellenza, l’uomo che ha marchiato a vita la storia della città partenopea, interviene a Radio Kiss Kiss Napoli il presidente che all’epoca lo strappò a mezza Europa per portarlo al San Paolo.

Ecco, di seguito, un estratto delle dichiarazioni dell’ex numero uno azzurro Corrado Ferlaino:

“Sono felice per aver portato al Napoli Maradona, all’epoca. Fu difficile trovare 10,5 miliardi di lire e chiedemmo un prestito alla banca. Estinguemmo rapidamente il debito.

Il primo giorno di Diego? Era più emozionato di me, non gli sembrava vero”.

“Il mio più bel giorno da presidente? La vittoria della Coppa Uefa a Stoccarda: feci il tragitto di ritorno dallo stadio all’aeroporto in taxi e per le strade vedevo solo bandiere e stendardi azzurri. La Germania era diventata Napoli”.