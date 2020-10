L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport elogia la vittoria del Napoli contro la Real Sociedad mettendo in risalto la duttilità e il carattere della squadra di Gennaro Gattuso:

“L’Europa è una vetrina affascinante, una sorte di luce che abbaglia, e si può stare nell’ombra, defilati, per un’intera settimana, ma chi è grande o vuole diventarlo, sa che per rialzarsi immediatamente serve mostrare muscoli, cervello, talento, e soprattutto quella bella dose di faccia tosta che il Napoli mostra alla Real Sociedad in casa sua, domandola con una partita cerebrale assai”.

Per il migliore in campo una menzione speciale, continua il quotidiano: “Uno strepitoso Koulibaly blinda il risultato, lo governa l’atteggiamento di una squadra che ha acquisito il carattere di un allenatore che sa quando uscire in frac e quando indossare la tuta d’operaio”.