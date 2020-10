Come riportato da Calciomercato.it è in corso in queste ore a Castel Volturno un incontro tra il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e gli agenti di Arek Milik.



Da quanto emerge, pare che si stia trattando per una cessione a gennaio. Tanti club sono interessati all’attaccante polacco, ma bisognerà capire la richiesta economia del club partenopeo. Si attendono sviluppi.