L’edizione odierna di Tuttosport sembra non avere dubbi: il Napoli, per il secondo appuntamento in Europa League contro la Real Sociedad, tornerà al 4-3-3. Dal primo minuto ci saranno Lobotka e Petagna, con Mertens e Osimhen che partiranno dalla panchina. In porta torna Ospina, terzini Hysaj e Mario Rui, coppia centrali Manolas-Koulibaly. Bakayoko, ancora acciaccato, lascerà il posto a Demme.