Top&Flop – Real Sociedad-Napoli, il peggiore per la redazione di MondoNapoli è…

Vittoria importantissima per il Napoli nella seconda giornata della fase a gironi di Europa League. A San Sebastian gli azzurri si impongono sulla Real Sociedad con il risultato di 1-0 grazie alla rete di Matteo Politano.

Partita attenta e di grande equilibrio tattico per gli uomini di Gattuso, difficile trovare un peggiore tra le fila azzurre. Il meno preciso per la redazione di MondoNapoli è stato Stanislav Lobotka, impiegato questa sera sulla trequarti offensiva al posto di Mertens. Poco incisivo lo slovacco in ruolo non suo, lui che da il meglio di sé davanti alla difesa.