Il Sassuolo, prossimo avversario del Napoli in campionato, ieri ha svolto una doppia seduta di allenamento per essere pronti per la sfida di domenica contro gli azzurri. Nel report dell’allenamento pubblicato dal club neroverde, la società scrive: “Lavoro differenziato per Gregoire Defrel, Francesco Magnanelli e Nicolas Schiappacasse. Domani pomeriggio i neroverdi proseguiranno la preparazione a PORTE CHIUSE in vista della trasferta di Napoli”.

Quindi, Roberto De Zerbi, per la trasferta di Napoli, non ha ancora recuperato i suoi giocatori infortunati. Oggi il Sassuolo riprenderà gli allenamenti.