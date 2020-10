Prof. Galli: “In caso di lockdown tutte le squadre andranno in bolla”

Il professor Massimo Galli, direttore del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo su un possibile lockdown:

“Per le aree colpite da un eventuale lockdown si predisporrá la bolla per le relative squadre di calcio appartenenti a quel determinato territorio. Nel caso di Milano e Napoli saranno Inter, Milan e Napoli ad andare in isolamento per tre settimane o anche un mese”.

POST DI CRISTIANO RONALDO: “Può anche non crederci al virus, è libero di pensarlo, ma queste persone così famose dovrebbero evitare di esporsi in questo modo per evitare caos inutili”.