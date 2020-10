Ibrahimovic risponde a CR7: “Non sfidare il virus, rispetta le regole!”

Pronta risposta del campione del Milan che si è prestato a questo simpatico spot girato per Regione Lombardia, al fine di sensibilizzare le persone all’uso della mascherina.

Lo svedese dei rossoneri, avendo contratto e poi debellato sulla propria pelle il virus, comunica in prima persona la serietà di questa situazione e l’importante dell’uso delle misure di sicurezza:

“Il virus mi ha sfidato ed io ho vinto, ma tu non sei Zlatan. Non sfidare il virus, usa la testa e rispetta le regole: distanziamento e mascherina, sempre. Vinciamo noi”

La sua, oltre ad una nobile comunicazione, è anche una piccata risposta al collega juventino Cristiano Ronaldo che ieri si è reso protagonista di un incommentabile parere sui tamponi, a suo dire ‘Una ca**ata”.





